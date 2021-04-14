Beşiktaş, Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:27

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla sürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.