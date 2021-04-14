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Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:27
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla sürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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