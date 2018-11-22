Beşiktaş, Ankaragücü'yle karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Şili Milli Takımı kampında bulunan Gary Medel ve Enzo Roco'nun yer almadığı idmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya giderek kampa girecek.