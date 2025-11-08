İSTANBUL 22°C / 15°C
Beşiktaş, Antalya deplasmanında! İşte karşılaşma öncesi son durum...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşma öncesi son durum...

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor da ligde istediği sonuçları alamıyor. 13 puanı bulunan Akdeniz temsilcisi son 6 maçta 1 galibiyet aldı. Bu süreçte 1 beraberlik alan Antalya ekibi, 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.

Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.

Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta mücadele öncesi önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü, cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Emirhan Topçu da sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Portekizli yıldız Rafa Silva da forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da ise Safuri kart cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak.

