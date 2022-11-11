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Spor

Beşiktaş-Antalyaspor maç bileti fiyatları! Beşiktaş Antalyaspor biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş-Antalyaspor maç bileti fiyatları belli oldu. Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 13 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar, biletlerin satışa çıkmasını bekliyor. Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Beşiktaş-Antalyaspor maç bileti fiyatları

11 Kasım 2022 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Beşiktaş-Antalyaspor maç bileti fiyatları! Beşiktaş Antalyaspor biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Beşiktaş Antalyaspor maçı için hazırlıklar tamamlandı. Her iki takım da 3 puanı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. 13 Kasım günü oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçının bilet fiyatları ve satış tarihi taraftarın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş Antalyaspor biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Antalyaspor maç bileti fiyatları

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Antalyaspor biletleri 11 Kasım Cuma günü sabah saat 10.00'da satışa sunulacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, 13 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon Uygulaması üzerinden satın alabilecek. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Loca 162: 4.000 TL

VIP 100: 2.350 TL

VIP 101-126: 1.950 TL

1. Kategori: 790 TL

2. Kategori: 720 TL

3. Kategori: 580TL

4. Kategori: 510 TL

5. Kategori: 470 TL

Kapalı Üst: 430 TL

6. Kategori: 380 TL

7. Kategori: 190 TL

8. Kategori: 180 TL

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Lig 14. Hafta karşılaşması, 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Kara-Kartal, rakibini Vodafone Park'ta ağırlayacak. Maç esnasında kentteki hava sıcaklığının 14 derece olması ve yağışsız geçmesi bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden Beşiktaş Antalyaspor maçı, beIN Sports HD1 kanalında ve beIN Connect uygulamasında ekrana gelecek.

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