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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında

Süper Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a misafir olacak Beşiktaş, Antalya'ya indi.

AA17 Eylül 2021 Cuma 22:01 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 22:01
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Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş müsabakası, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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