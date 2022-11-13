İstanbul'un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. 16.20'de yaşanan patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Vodafone Park'a çok yakın bir nokta olan İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 14. haftasında bu akşam saat 20.00'de Antalyaspor'u konuk edeceği maçın akıbeti de merak konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, konuyla ilgili İstanbul Valiliği ile görüşmelerini sürdürürken mücadelenin oynanıp oynanmayacağına dair TFF'den açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Antalyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

OTOBÜSTEN İNMEDEN AYRILDILAR

Beşiktaş kafilesi, Antalyaspor maçı için geldikleri stattan otobüsten inmeden ayrıldı.