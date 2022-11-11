Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında FTA Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman ısınma programıyla başladı. Pas ile stretching çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.

Beşiktaş son maçta Galatasaray ile derbide karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.