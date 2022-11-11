İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig 14.hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında FTA Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman ısınma programıyla başladı. Pas ile stretching çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.

Beşiktaş son maçta Galatasaray ile derbide karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.