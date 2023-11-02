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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de bir türlü istikrarı yakalayamamış olan Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeyi amaçlıyor.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanı, Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş de takip etti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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