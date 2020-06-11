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Spor

Beşiktaş Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA11 Haziran 2020 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:42
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Siyah-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı basına kapalı antrenmanı 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor sınavı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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