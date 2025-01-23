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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

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