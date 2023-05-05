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Spor

Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya'ya ulaştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya'ya ulaştı
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Kente gelen siyah-beyazlı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou, kafilede yer almadı.

Beşiktaş bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 65 puan ile ligde 3. sırada yer alıyor.

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