Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya'ya ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Kente gelen siyah-beyazlı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou, kafilede yer almadı.
Beşiktaş bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 65 puan ile ligde 3. sırada yer alıyor.