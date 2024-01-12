İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0978
  • EURO
    32,9863
  • ALTIN
    1977.5
  • BIST100
    7875.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Ante Rebic ile yol ayrımında
Spor

Beşiktaş, Ante Rebic ile yol ayrımında

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Ante Rebic'in menajerinden oyuncusuna takım bulmasını istedi.

Sabah12 Ocak 2024 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ante Rebic ile yol ayrımında
ABONE OL

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ante Rebic, ayrılık hazırlığında...

Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi.

Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almış ve ardından oynanan lig karşılaşmalarında süre bulamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan Rebic, bu maçlarda 3 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.