Beşiktaş, Ante Rebic ile yol ayrımında

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ante Rebic, ayrılık hazırlığında...

Hırvat yıldızın, yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istediği öğrenildi.

Rebic, en son Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında 28 dakika görev almış ve ardından oynanan lig karşılaşmalarında süre bulamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan Rebic, bu maçlarda 3 asist kaydetti.