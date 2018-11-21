Beşiktaş antrenmanına altyapıdan takviye

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Milli takım kamplarında yer alan Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco ve Güven Yalçın idmana katılmadı.

Isınma koşularının ardından pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçıyla idman sona erdi.

Antrenmana 21 yaş altı takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve 19 Yaş Altı Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz da katıldı.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.