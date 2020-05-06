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Spor

Beşiktaş antrenmanlara devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:11 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:11
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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