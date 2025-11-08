İSTANBUL 22°C / 15°C
Beşiktaş antrenörü Murat Kaytaz: Daha iyi olacağız

Beşiktaş antrenörü Murat Kaytaz, Süper Lig'in 12. haftasında galip ayrıldıkları Antalyaspor deplasmanı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş antrenörü Murat Kaytaz, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 3-1 galip geldikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaytaz, "Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık.

3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi.

Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu." dedi.

