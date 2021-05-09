İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mayıs 2021 Pazar / 27 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında salı günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 15:20 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:20
ABONE OL

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

İdmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma koşularının ardından pas ve şut çalışması yaparak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.