İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1448
  • EURO
    15,746
  • ALTIN
    879.903
  • BIST100
    2019.18
Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

AA3 Mart 2022 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 14:53
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yukatel Kayserispor ile dün oynanan kupa maçında görev alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve top kapma idmanları sonrası çift kale maç yaptı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar çalışmalarına 5 Mart Cumartesi günü devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.