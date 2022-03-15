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Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA15 Mart 2022 Salı 14:24 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 14:24
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u 19 Mart Cumartesi günü ağırlayacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 saat süren idmanda, dünkü derbide forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası bir süre minyatür kale maç yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip 17 Mart Perşembe günü sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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