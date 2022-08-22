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Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aktivasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldığı belirtildi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı ekibin Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına 25 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 ve 13.30'da yapılacak çift antrenmanla devam edeceği bildirildi. Saat 11.00'deki idmanın ilk 30 dakikasının basına açık olacağı kaydedildi.

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