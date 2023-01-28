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Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
Beşiktaş ara vermedi
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 31 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanda siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta forma giyen isimler salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle antrenmana başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması, dar alanda maç ve antrenman koşuları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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