Beşiktaş ara vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 31 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanda siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta forma giyen isimler salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle antrenmana başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması, dar alanda maç ve antrenman koşuları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.