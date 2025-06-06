Geçtiğimiz sezonu hedeflerinden uzak kapatan Beşiktaş, kadrosunu önemli oranda yenilemek istiyor. Siyah-Beyazlıların en çok sıkıntı çektiği yerlerin başında ise santrafor bölgesi geldi. İtalyan golcü Ciro İmmobile ile yola devam edilmeyecek. Beşiktaş Yönetimi de Teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer edeceği net golcü ile bitiricilik sorununu aşmak isteyen Beşiktaş, İspanyol ekibi Osasuna'nın Hırvat santraforu Ante Budimir'i gündemine aldı.

REAL MADRİD'İN DE İLGİSİ VAR

Hırvat basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Budimir için kulübünden bilgi aldı. Habere göre, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli kısa bir süreliğine 20 milyon eurodan 8 milyon euroya çekildi. Ayrıca oyuncunun Joselu'ya benzerliği sebebiyle Real Madrid ve R.Sociedad'ın da ilgisinin olduğu belirtildi. Budimir bu sezon 42 maçta 3 bin 249 dakika süre aldı. 24 gol ve 4 asist kaydeden Hırvat yıldız için toplamda 16 milyon euro bonservis bedeli ödendi.