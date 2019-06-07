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Beşiktaş aradığı golcüyü İspanya'da buldu

Siyah-Beyazlılar’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Uzun lig maratonunda Burak Yılmaz’ın partneri olarak Larin’i beğenmeyen, Güven’i de yeterli bulmayan tecrübeli hoca, Raul de Tomas’ı istiyor.

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ŞENOL Güneş döneminin bitmesinin ardından göreve getirilen Abdullah Avcı, bayram demeden kadro belirleme çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Kadrodaki eksikleri tek tek tespit eden tecrübeli çalıştırıcı, Burak’ın yanına transfer yapılması gerektiğini düşünüyor. Larin’in Siyah-Beyazlı ekipteki performansını tatmin edici bulmadığı öğrenilen Avcı’nın, Güven’in de tecrübe kazanması gerektiğini düşündüğü bildirildi.
 
İLK İSİM RAUL DE TOMAS
 
BEŞİKTAŞ’IN bu sezon yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyeceğinin farkında olan Avcı’nın, daha çok kiralama yoluyla alınabilecek kaliteli isimlere yöneldiği ifade ediliyor. Başarılı hocanın, yönetime Real Madrid’in kadrosunda bulunan ancak gelecek sezon Rayo Vallecano’ya kiraladığı Raul de Tomas’ı önerdiği kaydedildi. Avcı’nın, Raul’un takıma katkıda bulunabilecek bir oyuncu olduğunu vurguladığı belirtildi.
 
GUTİ DEVREYE GİRECEK
 
GEÇTİĞİMİZ sezon kiralandığı Rayo Vallecano’da 33 maçta oynayıp 14 gol atıp 1 da asist yapan Dominik asıllı forvetin aradığı özelliklere sahip bir oyuncu olduğunu yönetime ileten Avcı’nın, Raul’un alınması halinde gol yollarında rahatlayacaklarını söylediği ifade edildi. Portekiz’in Benfica takımının da istediği golcü için, Real Madrid’in efsanelerinden olan Beşiktaş’ın eski antrenörü Guti’nin de devreye gireceği dile getiriliyor.
 
Güneş
 

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