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Spor

Beşiktaş aradığı teknik direktörü buldu! Valerien Ismael ile anlaşmaya varıldı

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için Valerin Ismael ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Valerien Ismael ile büyük oranda anlaştığı ve Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

A Spor20 Mart 2022 Pazar 00:20 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 00:41
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Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni teknik direktör için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismael ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

OPSİYON BEŞİKTAŞ'A BAĞLI

Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak.

750 BİN EURO

Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismael'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.

ALTERNATİFİ FARKE

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'de pürüz çıkması durumunda ise alternatif olarak Daniel Farke listede yer alıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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