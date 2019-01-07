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Beşiktaş, Arda Turan transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladı

Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patlarken flaş bir haber daha geldi. Robinho ve Serdar Taşçı transferlerini bitiren Medipol Başakşehir'de yılın transfer sürprizi Arda Turan.

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Yılın transfer sürprizi ise Medipol Başakşehir'de kiralık olarak foma giyen Arda Turan ile geldi. İşte detaylar...

ARDA'DAN AYRILIK KARARI

Fotospor'un haberine göre; Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor. Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.

BURAK ÖNERDİ, GÜNEŞ ONAYLADI

Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı.

Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Q7'nin son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA POZ...

Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti.

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