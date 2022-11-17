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Spor

Beşiktaş, Arthur Masuaku için harekete geçti! Bonservisi...

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'nun bonservisini almnak istiyor.

DHA17 Kasım 2022 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Beşiktaş, Arthur Masuaku için harekete geçti! Bonservisi...
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BEŞİKTAŞ'IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku için İngiltere'den fl aş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a yakınlığıyla bilinen "thewesthamway" adlı haber sitesi, Masuaku'nun yeni sezonda da Siyah-Beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini yazdı. Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

"Arthur Masuaku, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve Spor Toto Süper Lig'de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Ancak şu anda sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Fakat sezon başından bu yana sergilediği performans, onun Beşiktaş'ta kalıcı hale geleceğini gösteriyor.

SAKATLIK FORMUNU ETKİLEDİ

Her ne kadar sakatlık ona büyük bir darbe vursa da Demokratik Kongolu oyuncu, geri döndüğüne formunu geri yakalayacağından umutlu. Dizinden yaşadığı sakatlık onu belki 2-3 ay sahanın dışında tutacak. Ameliyat olmayacağı için iyileştiğinde daha güçlü şekilde dönecektir." Tecrübeli sol bekin West Ham'la olan sözleşmesi ise 2024 Haziran'da bitiyor.

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