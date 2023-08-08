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Spor

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun cezasını açıkladı

Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan 2 maç ceza alan Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

8 Ağustos 2023 Salı 22:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun cezasını açıkladı
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Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.

Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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