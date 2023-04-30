Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik adımlar var ama başarılı olamadılar

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "Bugün Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere, bizi yarışın dışında görmek isteyenlere, bizim konumumuzu kabul etmek istemeyenlere en güzel cevabı sahada verdik.

Bugün yine Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik adımlar var ama başarılı olamadılar. Sesleniyorum. İçinizde biraz vicdan ve adalet duygusu varsa kalan 5 haftada sahaya yansıtırsınız.

Geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük. Galatasaray bugün deplasman ile iç saha farkını bugün hissetmiştir umarım.

Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, sonra konuşuruz, önce konuşuruz söylemleri yapmadık. Bildiğimizi her zaman söyledik. O da şu, şimdiye kadar adaletli lig olmadı." ifadelerini kullandı.