30 Haziran 2021 Çarşamba 22:21 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 22:30

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ TRT Spor'da katıldığı canlı yayında Salih Uçan'ın pazartesi günü Beşiktaş kampına katılacağını söyledi.

Beşiktaş, geçen sezonu iki kupayla tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, yönetimle Sergen Yalçın arasında yaşanan ve yeniden anlaşmayla sonuçlanan görüşme sürecini anlattı.

Kocadağ "Sergen Yalçın dışında başka bir teknik adamla görüşmedik. Hiçbir zaman B planımız olmadı. Sergen Hoca ile anlaşacağımızı biliyorduk" dedi.

Emre Kocadağ "Hocamızla yola çıkarken uzun vadeli düşünmüştük. Bakmayın 1.5 senelik kontrat yaptığımıza. Bu başarının geleceğine inanıyorduk. Spor medyasına gündem olsun diye uzatalım dedik (!) Stresli ve çekişmeli bir sezon geçti. Bu dönemden sonra hocamız da biraz dinlenmek istedi. Ankara dönüşü görüşme talebimizi ilettik. Hoca zaten kupa maçından sonra 'Bir dönem futbol konuşmak istemiyorum, yoruldum' dedi. Bunu zaten söylüyordu. Gerçekten yorulmuştu. Başkan da yoruldu, ben de yoruldum. Aslında bu süreç olması gerektiği gibi gitti, sürece sosyal medya manipüle etti. Bizim başımıza bela, bazı insanlar var orada. Açıktan muhalefet etmiyorlar, troll'lerle manipüle ediyorlar. Süreç de etkilendi bundan. Öyle bir ortam ki. O, onu dedi; bu, bunu dedi. Sergen Yalçın bir profesyonel. Kontrat şartlarını konuşması kadar doğal bir şey yok. Bizim de kulübün menfaatleri doğrultusunda isteklerimizi konuşması normal. 1.5 sene beraber bir yol yürüdük. Eksik gördüğümüz bazı şeyleri söylememiz doğal. Hala hocası olmayan takımlar var. Rakibimizin biri, seçim süreci vardı. İnanın bizim sürecin yarısı kadar konuşulmadı. Sergen Yalçın dışında başka bir teknik adamla görüşmedik. Hiçbir zaman B planımız olmadı. Sergen Hoca ile anlaşacağımızı biliyorduk. Sözleşme uzatacağımıza o kadar inanıyordum ki" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Emre Kocadağ "Transfer yapmak istiyoruz ama limitler bizi zorluyor. Beşiktaş'ın kriterlerine uygun şekilde transfer yapacağız. Transferde oyuncuların profesyonellik seviyelerine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"ROSİER İLE BİR NOKTAYA GELDİK"



Valentin Rosier ile bir noktaya geldik. Oyuncu kalmak istiyor, kulübüyle görüşüyoruz. Ghezzal da kalmak istiyor, biz de istiyoruz. Hocamız da istiyor. İki kulüple görüşüyoruz. İstediğimiz noktaya gelmesi vakit alacaktır, sabredeceğiz. Olmazsa, alternatifler var"

"SALİH UÇAN İNŞALLAH PAZARTESİ KAMPTA OLACAK"



"Salih Uçan inşallah pazartesi kampta olacak. Atiba'yla uzatacağız. Gökhan Töre'yle uzatmayı planlıyoruz. Dorukhan'la devam etmek istiyoruz, o yurtdışında devam etmek istediğini belirtti. Biz onu çok seviyoruz, 'Anlaşamazsan kapımız sana açık' dedik."

"ERSİN DESTANOĞLU İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK"



"Ersin Destanoğlu için şu anda bir resmi teklif yok. Ersin, Utku ve Emre ile devam etme noktasında kararımızı aldık."

"HULK İLE BELİRLİ BİR NOKTAYA GELMİŞTİK"



Devre arasında Hulk'la görüştüklerini aktaran Kocadağ, "Devre arasında Hulk ile belirli bir noktaya gelmiştik ama Cenk Tosun fırsatı gelince ona yöneldik. Transferlerde oyuncuların profesyonellik seviyelerine önem veriyoruz. Bizim için transferde ekonomi, oyuncunun karakteri ve hocanın isteği önemli." dedi.