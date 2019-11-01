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Beşiktaş Atiba ile devam etmek istiyor

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Atiba'nın bir sezon daha forma giymesi için düğmeye bastı.

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Geldiği günden bu yana Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Atiba Hutchinson'un siyah-beyazlı formaya vedası sürekli erteleniyor.
 
Yedi sezondur Beşiktaş'ta ter döken Kanadalı futbolcunun, zaman geçtikçe performansında en ufak bir düşüş yaşamayışı bu durumda etkili oldu. 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra 2015'te iki yıllık yeni mukavele imzalayan Atiba 2017'de de bırakılmamış ve kendisi için 1+1 yıllık yeni kontrat yapılmıştı. Galatasaray derbisinde 90 dakika sahada kalıp galibiyette rol oynayan Atiba, aynı zamanda bu maçla birlikte Beşiktaş'ın en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının da sahibi olmuştu.
 
Emre örneği
 
Göreve yeni başlayan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Kanadalı yıldızın performansından oldukça memnun. Beşiktaş'ın ikinci kaptanı olan ve takımın taraftarla arasında köprü oluşturan rolü sebebiyle adeta el üstünde tutulan 36 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon da forma giymesi için düğmeye basıldı. Emre Belözoğlu'nun 39 yaşında olmasına rağmen forma giymesini örnek gösteren yöneticiler, 2 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Atiba'nın rahatlıkla bir sezon daha forma giyebileceğine inanıyor. Yönetim ocak ayı transfer döneminden önce başarılı futbolcuyla masaya oturacak.
 
Douglas yine yok
 
Beşiktaş, yarın oynanacak Antalyaspor maçının son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou da dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Tedavisi devam eden ve son iki maçta forma giyemeyen Douglas ise antrenmanda yer almadı.

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