Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyaspor'un tesislerindeki idman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan antreman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti.

İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.