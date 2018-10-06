Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyaspor'un tesislerindeki idman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.     

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan antreman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti.     

İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.     

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA