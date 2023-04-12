Beşiktaş-Atletico Madrid maçını Bakan Kasapoğlu yerinde izledi

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan yardım maçında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından iftar organizasyonunda Süper Lig kulüp başkanları ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, daha sonra maçı izlemek için Vodafone Park'a geldi.

YAKLAŞIK 25 BİN BİLET SATILDI

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan yardım maçında yaklaşık 25 bin bilet satıldı. 180 TL ile 4 bin TL arasında değişen biletlerin satışından elde edilen gelirin tamamı deprem bölgelerine aktarılacak ve depremzede vatandaşlar için kullanılacak.