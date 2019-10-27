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Beşiktaş Avcı'nın konuşmasını paylaştı

Beşiktaş kulübü, derbi galibiyeti sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşmasını yayınladı.

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Beşiktaş kulübü, derbi galibiyeti sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşmasını yayınladı.

Soyunma odasında futbolculara hitap eden Abdullah Avcı; ‘Hiç kimseye acımadan, bu aile mücadele ederse bu şekilde, birbirine yardımcı olursa, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Herkes bu anlamda ben de sorguluyorum siz de sorgulayın ama var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık" dedi.

 

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