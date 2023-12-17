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Spor

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda beklentinin altında kaldı

Beşiktaş, Avrupa sahnesinde son 5 yılda gösterdiği performans ile beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda beklentinin altında kaldı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Avrupa kupalarında 2018'den bu yana sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Anadolu Ajansının, Avrupa kupalarında grup aşamalarının tamamlanmasıyla hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitirerek elenen Beşiktaş'ın performansına yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda grup aşamasını lider ve namağlup tamamlayan ilk Türk takımı olarak önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlı ekip, son 5 yılda ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, elemelerde 6'da 6 yapmasına rağmen gruplarda istediği performansı sergileyemedi. D Grubu'nda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 4 puanla üçüncü sırada yer aldı ve Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonuna veda etti.

SON 4 GRUP MÜCADELESİNDE ÜST TURA YÜKSELEMEDİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 4 grup mücadelesinde adını üst tura yazdıramadı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 ile 2019-2020'de UEFA Avrupa Ligi, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi ve 2023-2024'te UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdi.

2018-2019 ile 2023-2024'te grubunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2019-2020 ve 2021-2022'de ise 4. ve son basamakta yer aldı ve üst tura yükselemedi.

2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde eleme aşamasını geçemeyen siyah-beyazlı ekip, 2022-2023'te ise Avrupa kupalarına katılamadı.

GRUPLARDA SON 24 MAÇTA 18 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Avrupa'da grup aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 18 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1, 2 ve 3 numaralı organizasyonlarında oynadığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupaları elemelerinde 2018-2019, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında yaptığı 14 mücadelede ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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