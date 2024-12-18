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Spor

Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda Enea Gorzow'u konuk edecek

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında POlonya ekibi Enea Gorzow'u ağırlayacak.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda Enea Gorzow'u konuk edecek
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç, saat 20.00'de başlayacak.

Normal sezonda K Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 6'da 6 yaparak play-off'a yükseldi. A Grubu'nda mücadele eden Enea Gorzow ise 3 galibiyet, 3 yenilgiyle ikinci sırada tur atladı.

Polonya'da iki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 80-64 kazanarak önemli avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, yarınki müsabakada 16 ve üstü farkla yenilmezse adını son 16 turuna yazdıracak.

Beşiktaş geçmesi durumunda son 16 turunda MB Zaglebie (Polonya)-UFAB 49 (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • Enea Gorzow
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