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Spor

Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Fransa'nın Lattes Montepllier ekibiyle karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleyi 75-72 kazanarak turnuvada yarı finale yükseldi.

AA1 Mart 2024 Cuma 00:24 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi!
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı.

Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Beşiktaş, devreye de 43-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son çeyreğe giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı da Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

Bu sonuçlarla organizasyonda turu geçen siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

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