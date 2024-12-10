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Spor

Beşiktaş, Avrupa Ligi mesaisinde

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA10 Aralık 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avrupa Ligi mesaisinde
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt maçı için yarın saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e gidecek. Daha sonra TSİ 20.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.

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