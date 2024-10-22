Beşiktaş, Avrupa mesaisinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında deplasmanda Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başlayan antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Öte yandan Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Olympique Lyon maçı hazırlıklarını tamamlayacak.