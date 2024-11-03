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Spor

Beşiktaş, Avrupa mesaisine başladı

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 15:47 - Güncelleme:
Beşiktaş, Avrupa mesaisine başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Malmö maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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