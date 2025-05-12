Ciro Immobile son 3 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Deniz Dönmezer tam 10 kurtarışa imza attı.

Aylar sonra süre alan Necip, alkışlarla karşılandı.

Beşiktaş karşılaşmaya baskılı başladı. A.Demirspor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer, üst üste iki pozisyonda Rafa Silva'ya geçit vermedi. Yaşanan sakatlıklar sebebiyle temposu düşen maçta sessizliği 29'da Rafa Silva bozdu. 44. dakikada Rashica'nın golüne A.Demir 45+8'de Arda Okan ile cevap verdi. Konuk ekip beraberlik için pozisyonlara girse de Kara Kartal, ikinci yarıda da üstün olan ekipti. ilk golün asistini yapan İmmobile 62'de savunmadan seken topu ağlara yollayarak farkı ikiye çıkarttı. Golden sonra da Siyah-Beyazlılar topa sahip olan ve pozisyonlara giren takım oldu. Sahada varlık gösteremeyen Adana Demir'e cezayı, 83'te Joao Mario kesti. Beşiktaş, Avrupa Kupası'na katılma hedefinde yoluna kazasız devam etti.