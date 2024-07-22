Beşiktaş, 20 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'in sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Emre Bilgin, geçtiğimiz sezonu da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 13 maçta Fatih Karagümrük'ün kalesini korudu. Emre Bilgin, bu müsabakaların 5'inde kalesini gole kapattı.