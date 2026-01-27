Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş, geçtiğimiz gün sezon başında Roma'dan kiralanan Abraham'ın bonservisinin İtalyan ekibinden 13 milyon euro karşılığında alındığını duyurmuştu.

2025 yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılan İngiliz golcü, siyah beyazlı kulüpte çıktığı 26 maçta 13 kez ağları havalandırdı.

KARİYERİ

Chelsea'de profesyonel olan Abraham, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giymiş, daha sonra 2019-2021 yılları arasında Chelsea formasıyla çıktığı 79 maçta 30 gol atmıştı.

2021'de Chelsea'yle Şampiyon Ligi'ni kaldıran İngiliz hücumcu, 2021'in Ağustos ayında Roma'ya transfer oldu.