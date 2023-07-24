İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9553
  • EURO
    29,9262
  • ALTIN
    1704.66
  • BIST100
    6761.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Saiss'in yeni adresi Al-Sadd oldu
Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Saiss'in yeni adresi Al-Sadd oldu

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Faslı stoper Romain Saiss, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu. Başarılı oyuncu 2.5 milyon euro bedel karşılığında anlaşma sağladı. İşte detaylar...

24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Saiss'in yeni adresi Al-Sadd oldu
ABONE OL

Beşiktaş, takımın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

2.5 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SEZON İSTATİSTİĞİ

33 yaşındaki Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.