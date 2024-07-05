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Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Valentin Rosier'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte detaylar...

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 13:09 - Güncelleme:
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Valentin Rosier'in sözleşmesi feshedildi
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Beşiktaş, Fransız oyuncu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2020-2021 sezonu başında Portekiz ekibi Siporting Lizbon'dan kadroya katılan Rosier, siyah-beyazlı formayla çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asist katkısı sağladı. Fransız oyuncu bu süreçte 5'i ikinci sarı karttan olmak üzere 6 kez de kırmızı kart gördü.

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