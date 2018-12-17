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Beşiktaş, Babel ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya çok yakın

Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim, Hollandalı futbolcuyla 2 yıllık yeni kontrat yapma konusunda sona yaklaştı.

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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak Ryan Babel, Siyah Beyazlılar'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bir süredir yönetim ile görüşme halinde olan ve yeni sözleşmesinin 3 yıllık olmasını talep eden Babel, 2 yıllık kontratı kabul etme aşamasına geldi.

Hollandalı oyuncu, kendisine son olarak sunulan yıllık 2.6 milyon Euro’luk teklife olumlu yaklaştı.

Yapılacak son görüşmenin ardından Babel’in yeni sözleşmesi ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Beşiktaş’a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, çıktığı 88 maçta 29 gol attı, 12 asist yaptı.

(Ntvspor)

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