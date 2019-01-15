Beşiktaş Babel'in yerini Monting ile dolduracak
RYAN Babel’i Fulham’a gönderen Beşiktaş, PSG’den Choupo Moting’i yerine getiriyor.
Fransız ekibinde yedek kalmaktan bunalan 29 yaşındaki Kamerunlu için kiralama formülü devrede. 1.91 boyundaki oyuncu merkez forvet dışında sol ve arka forvet olarak da görev yapabiliyor.
(Aksam)
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