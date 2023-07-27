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Spor

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini bitiriyor

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde önemli mesafe kat etti.

27 Temmuz 2023 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini bitiriyor
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Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Beşiktaş, Rus ekibi ile yapılan pazarlıkları kısa süre içinde noktalayıp Kazak futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

25 yaşındaki futbolcu on numaranın yanı sıra kanatta da görev alabiliyor. Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.

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