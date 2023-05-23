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Spor

Valerien Ismael: Beşiktaş bana sabretmedi!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiliz basınına Beşiktaş'ta geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

23 Mayıs 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Valerien Ismael: Beşiktaş bana sabretmedi!
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiltere'den The Times'a Beşiktaş'ta geçirdiği günler hakkında açıklamarda bulundu.

Valerien Ismael yaptığı açıklamalarda "Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım. Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu. Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Beşiktaş'taki ayrılığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ve bununla başa çıkmanız, odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın bile zamana ihtiyacı vardı. Yine de Beşiktaş'taki deneyimim hakkında konuşacak sadece olumlu şeylerim var. Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Çok güzel dostluklar kurdum." ifadelerini kullandı.

"DELE ALLI YENİDEN GÜLMELİ"

İngiltere'nin yıldız futbolcusu Dele Alli hakkında konuşan Ismael, "Dele Alli ile çalışmak çok güzeldi. Ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi vermeye, ritme girmesi için ihtiyaç duyduğu güveni vermeye çalıştık. Neşeyi yeniden bulması ve gülmesi onun için önemli. Kendi seviyesine geri dönmek için her türlü yeteneğe sahip." ifadelerini kullandı.

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