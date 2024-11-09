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Spor

Beşiktaş, Başakşehir FK maçına hazır

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Başakşehir FK maçına hazır
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşılaşacak.

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