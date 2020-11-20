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Spor

Beşiktaş, Başakşehir kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlılar bir çok eksik oyuncu ile kampa girdi.

20 Kasım 2020 Cuma 19:22 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 19:27
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu, Koronavirüs, ceza ve sakatlık nedeniyle 7 eksiği olan Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Utku Yuvakuran kadroya dahil edildi.

Welinton, Vida, N'Sakala ve Rosier'in yer almadığı defans hattında Beşiktaş'ta sadece 4 oyuncu yer aldı: Montero, Erdoğan, Rıdvan ve Serdar.

Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Ersin Destanoğlu

Welinton

Domagoj Vida

Valentin Rosier

Fabrice N'Sakala

Oğuzhan Özyakup

Ajdin Hasic

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