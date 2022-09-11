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Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA11 Eylül 2022 Pazar 19:44 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aktivasyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş, yarın 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için kampa girdi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. HAFTA: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

2. HAFTA: Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

3. HAFTA: Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

4. HAFTA: Beşiktaş 3-1 Sivasspor

5. HAFTA: MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

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