Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aktivasyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş, yarın 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için kampa girdi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:
1. HAFTA: Beşiktaş 1-0 Kayserispor
2. HAFTA: Alanyaspor 3-3 Beşiktaş
3. HAFTA: Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük
4. HAFTA: Beşiktaş 3-1 Sivasspor
5. HAFTA: MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş